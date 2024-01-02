How joining a Stokvel can help you with your savings goals

ANDREW LUKHELE, NATIONAL STOKVELS ASSOCIATION OF SOUTH AFRICA
Guest: DALE MCKINLEY, ECONOMISTLISTEN TO PODCAST
Guest: NOMBUYISELO MHLAULI, WIDOW OF SICELO MHLAULI and GINA SNYMAN, IN-HOUSE COUNSEL, FOUNDATION FOR HUMAN RIGHTSLISTEN TO PODCAST
GUEST 1:ANDISWA “AJ” GEBASHE, 9 YEAR OLD and ANDISWA GEBASHE, PARENT TO AJLISTEN TO PODCAST
GUEST: PROF MUSA XULU, CULTURAL EXPERTLISTEN TO PODCAST
GUEST 1: WELCOME WITBOOI, FORMER GANG MEMBER AND FORMER PRISONER
GUEST 2: IAN ALLIS, CRIMINAL LAW EXPERT
GUEST 3: PINKY MOSOME, FOUNDER & PRESIDENT OF NACHAM WELLNESS CONSULTANCY NPO, SOCIAL WORKER FOR OVER 23 YEARS / MENTAL HEALTH SPECIALIST
GUEST:ARI KATZ, CEO BOSTON CITY CAMPUSLISTEN TO PODCAST
GUEST: DR TUMI MASSHEGO, CLINICAL PSYCHOLOGISTLISTEN TO PODCAST
GUEST: WENDY KNOWLERLISTEN TO PODCAST
Guest: DR SAM KOMA, GOVERNANCE EXPERT and YOLANDA YALEZO, RIGHT TO KNOW NATIONAL COMMUNICATIONS COORDINATOR and WILLIAM BIRD, MEDIA MONITORINGLISTEN TO PODCAST